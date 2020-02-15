"ALLAH ÖMÜR BOYU BERABER OLMAYI NASİP ETSİN"

Sayışman, bu özel gece için, "3'üncü yılımızı doldurduk, Allah, ömür boyu birlikte olmayı nasip etsin. Bunu bütün sevenler için diliyorum. Sizin huzurunuzda, eşimin doğum gününü bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.