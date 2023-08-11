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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim

        Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin deprem korkusu nedeniyle ailesiyle Arnavutluk'a yerleştiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi. "Ülkemi terk etmedim" diyen Sayışman, eşinin psikolojisi ve işleri nedeniyle Arnavutluk'ta bulunduklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:39
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          Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlenmişti.

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          2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

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          Ünlü çiftin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındığı iddia edildi.

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          Tolgahan Sayışman basına yansıyan iddiaların ardından açıklama yaparak, "Ülkemi terk etmedim" dedi.

          Sayışman şunları söyledi: Hakkımızda çıkan haberlerle alakalı pek adetim olmasa da bir düzeltme ve açıklama gereği duydum. Taşınmak ya da ülkemizi terk etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önceki yıllarda çokça vakit geçirdiğimiz ABD ile alakalı da benzer bir haber dolanmış ancak zaman içinde erimiş gitmişti. Lakin internet haberciliğinin gelişmesi, rekabeti ve tıklanma kaygısı bazen çıkan haberin kaynağını hiçe sayarak çok sert başlıklar ile haberin algısını tamamen değiştirebiliyor. Sanıyorum çocuklarımın annesinin vatanı olan Arnavutluk'a; eşimin özellikle son dönemde çeşitli (Yatırım, pskolojik, ticaret v.b.) sıklıkla gitmesi ve bizim bu sebeplerden dolayı çok uzun bir zamandır orada yerleşik bir düzenimizin olması bu haberi farklı boyutlara ulaştırdı. Meselenin aslını sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kucak dolusu sevgiler.

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