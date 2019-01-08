"EVLERİNİZDEN NEŞE VE HUZUR EKSİK OLMASIN"

Geçtiğimiz günlerde ünlü çift, kontrole gittiklerindeki fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yeni yıl mesajı ile paylaşmıştı. İkili, "2018 yılını geride bıraktığımız şu anlarda; bu yıl içerisinde her zaman yaşadığım duygulardan çok daha başka, çok daha farklı, çok daha özel bir duyguyu ve bu duyguyu yaşadığım anı sizinle paylaşarak 2019 yılını iple çekmeye başlıyorum. 2019 yılında herkese önce sağlık, başarı ve mutluluk temenni ediyorum. Evlerimizden neşe ve huzur eksik olmasın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.