Huzurevi sakinlerine filmini izletti

Sayışman, hem rol alıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini sinemada bir salon kapatarak, huzurevi sakinleriyle beraber izledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Tolgahan Sayışman, "Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Malum pandemiden çıktık... Farklı yerlerde, güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı... Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Keyif dolu iki saat geçiren ünlü oyuncu, film sonrası huzurevi sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman'a muhabirler, geçtiğimiz aylarda, "Yapımcı olarak eşiniz Almeda Abazi'ye de bir rol verir misiniz?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Neden olmasın? Eğer isterse olur" açıklamasını yapmıştı.

"OLAYIN BENİMLE BİR İLGİSİ YOK!"

Abazi ise, "Ben oyunculuğu bıraktım. Zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" demişti.

Sayışman da bunun üzerine, "Olayın benimle bir ilgisi yok. 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın" şeklinde konuşarak, gülmüştü.