Huzurevi sakinlerine filmini izletti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, önceki gün huzurevi sakinleriyle beraber görüntülendi.
Sayışman, hem rol alıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini sinemada bir salon kapatarak, huzurevi sakinleriyle beraber izledi.
"BÜYÜKLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR AKTİVİTE OLSUN İSTEDİM"
Keyif dolu iki saat geçiren ünlü oyuncu, film sonrası huzurevi sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Tolgahan Sayışman, "Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Malum pandemiden çıktık... Farklı yerlerde, güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı... Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız" açıklamasını yaptı.
"ALMEDA İSTERSE OLUR"
Öte yandan yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman'a muhabirler, geçtiğimiz aylarda, "Yapımcı olarak eşiniz Almeda Abazi'ye de bir rol verir misiniz?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Neden olmasın? Eğer isterse olur" açıklamasını yapmıştı.
"OLAYIN BENİMLE BİR İLGİSİ YOK!"
Abazi ise, "Ben oyunculuğu bıraktım. Zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" demişti.
Sayışman da bunun üzerine, "Olayın benimle bir ilgisi yok. 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın" şeklinde konuşarak, gülmüştü.
"EFE AŞIRI YARAMAZ"
Çocukları hakkında da konuşan çift, "Efehan çok yaramaz gerçekten. O bizi biraz yoruyor. Aslında ben de, Tolgahan da çocukluğumuzda biraz uysaldık ama Efe aşırı yaramaz" ifadelerini kullanmıştı.
İKİ ÇOCUKLARI VAR
2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
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