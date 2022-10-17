Uzun süredir ekranlarda uzak olan Tolgahan Sayışman, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sayışman, “İçime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum. Sokakta karşılaştığım herkes ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Sevenlerim gibi ben de ekranlarda olmayı özledim fakat projenin içime sinmesi şart" ifadelerini kullandı.

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