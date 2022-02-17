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Tolgahan Sayışman: Olayın benimle bir ilgisi yok!

Önceki gün eşi Almeda Abazi ile birlikte objektiflere yansıyan Tolgahan Sayışman, "Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?" sorusuna, "Eğer isterse olur" yanıtını verdi. Ardından Abazi'nin, "Zaten iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra oyunculuğu tamamen bıraktım" sözlerinin üzerine ünlü oyuncu, "Olayın benimle bir ilgisi yok. 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın" diyerek, güldü

17.02.2022 - 08:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selin Ciğerci, önceki akşam sevgilisi Gökhan Çıra'nın doğum günü için Nişantaşı'ndaki bir mekanda parti düzenledi. Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti de geceye katılan isimler arasındaydı.

    Basın mensupları ile sohbet eden ikili, "Mutlu günlerinde onlar ile beraber olmak istedik, elimizdeki çiçekler de onlar için..." dedi.

  • "EĞER İSTERSE OLUR"

    Eşiyle birlikte ilk kez bir reklam projesinde yer alan Sayışman, konuyla alakalı, "Çok zevkliydi. Zaten seri halde o ve devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

    Yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman'a muhabirler, "Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?" sorusunu yöneltti. Ünlü oyuncu, "Neden olmasın? Eğer isterse olur." açıklamasını yaptı.

  • "OLAYIN BENİMLE BİR İLGİSİ YOK!"

    Abazi ise, "Ben oyunculuğu bıraktım. Zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım." dedi.

    Sayışman ise bunun üzerine, "Olayın benimle bir ilgisi yok. 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın." şeklinde konuşarak, güldü.

  • "EFE AŞIRI YARAMAZ"

    Çocukları hakkında da konuşan çift, "Efehan çok yaramaz gerçekten. O bizi biraz yoruyor. Aslında ben de, Tolgahan da çocukluğumuzda biraz uysaldık ama Efe aşırı yaramaz." ifadelerini kullandı.

  • "BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

    Öte yandan iki yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, daha önce, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı." demişti.

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