"EĞER İSTERSE OLUR"

Eşiyle birlikte ilk kez bir reklam projesinde yer alan Sayışman, konuyla alakalı, "Çok zevkliydi. Zaten seri halde o ve devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman'a muhabirler, "Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?" sorusunu yöneltti. Ünlü oyuncu, "Neden olmasın? Eğer isterse olur." açıklamasını yaptı.