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Son dakika: Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı! - Günün Magazin Haberleri

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

"Aynasız" filmiyle beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tolgahan Sayışman, iki ayrı rol için kılıktan kılığa girdi. Ünlü oyuncu, karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı

06.01.2022 - 09:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği, kendisinin aynı zamanda başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan polisiye-komedi türündeki "Aynasız" filmi, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

    18 Şubat günü vizyona girmesi planlanan filmde, senaristler Tolgahan Sayışman'a sürpriz yaparak, oyuncunun canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

  • 55 DAKİKADA 40 KİLO ALDI!

    “Haluk” karakteri için her sahne öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlık sonrası, kilolu ve sakallı hale bürünen Tolgahan Sayışman’ı, çekimler sırasında gören Antalyalılar tanımakta zorlandı.

  • GERÇEK HALİ VE KİLOLU HALİYLE BEYAZPERDEDE

    Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de oyuncu, özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürüldü.

    Sayışman'a filmde; Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

  • "SET BİTTİ"

    Daha önce "Aynasız" adlı filminin çekimlerinin bittiğini dile getiren Tolgahan Sayışman, "Set bitti. Ben de sürekli montajdayım. O da bittikten sonra vizyon tarihi belli olacak. Covid-19 süreci de biraz normale dönerse, sizlerle net bir tarih paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

  • Tolgahan Sayışman

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