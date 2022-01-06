GERÇEK HALİ VE KİLOLU HALİYLE BEYAZPERDEDE

Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de oyuncu, özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürüldü.

Sayışman'a filmde; Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.