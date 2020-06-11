"BİZ BİRBİRİMİZE ÇOK YAKLAŞTIK"

Koronavirüs salgını nedeniyle, bu süreçte oyuncunun eşi Almeda Abazi ile evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilmişti. Basın mensuplarının konuyu hatırlatması üzerine Tolgahan Sayışman, "Biz birbirimize çok yaklaştık. Efehan, var hayatımızda vakit nasıl geçti ben anlamadım. Bu iki buçuk ay en çok bana yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.