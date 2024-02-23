Tolgahan Sayışman'dan 9 milyon TL'lik Etiler turu: İlk kez gördünüz
Tolgahan Sayışman, değeri yaklaşık 9 milyon TL olan lüks otomobiliyle Etiler'de görüntülendi. Otomobili hakkında konuşan Sayışman, gazetecilere; "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" dedi
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kuaföre giren Sayışman, basın mensuplarına; "Arkadaşlar, başka zaman konuşalım. Girip bir saçımı - sakalımı kestireyim. Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi.
- 2
Lüks otomobiliyle ilk kez görüntülenen Tolgahan Sayışman'ın arabasının değerinin yaklaşık 9 milyon TL olduğu öğrenildi.
- 3
"YENİ DEĞİL"
Otomobiliyle ilgili konuşan Tolgahan Sayışman; "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" ifadelerini kullandı.
-