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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Tolga Sarıtaş (30), önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni projesi hakkında sır vermeyen Sarıtaş, "Bir aile dizisi geliyor." demekle yetindi.

"BU SORUYA YANIT VEREMEM"

Birçok oyuncu ile başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş, muhabirlerin, "Oynadığınız dizilerde en iyi anlaştığınız kadın oyuncu kim?" sorusunu, "Bu soruya yanıt veremem." diyerek, geçiştirdi.