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Tolga Sarıtaş Kum Gibi şarkısını seslendirdi

Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın dün akşam (1 Kasım Pazar) yayınlanan yeni bölümünde dizinin hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı

02.11.2020 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Tolga Sarıtaş Kum Gibi şarkısını seslendirdi

Dizide Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, ekrana gelen duygu yüklü sahne için geçtiğimiz hafta stüdyoya girdi. Saz çalan ve aynı zamanda şarkı da söyleyen oyuncu performansı ile çok konuşuldu. Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı 'Kum Gibi'yi hem çalıp hem de seslendiren oyuncu sesinin yanı sıra saz çalmasıyla da göz doldurdu.

Nefes kesen gelişmeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla Arıza her Pazar saat 20.00'de Show TV’de!

İşte Tolga Sarıtaş’ın stüdyoya girdiği o anlar;

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