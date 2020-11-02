Dizide Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, ekrana gelen duygu yüklü sahne için geçtiğimiz hafta stüdyoya girdi. Saz çalan ve aynı zamanda şarkı da söyleyen oyuncu performansı ile çok konuşuldu. Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı 'Kum Gibi'yi hem çalıp hem de seslendiren oyuncu sesinin yanı sıra saz çalmasıyla da göz doldurdu.

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İşte Tolga Sarıtaş’ın stüdyoya girdiği o anlar;