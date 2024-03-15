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        Haberler Magazin Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı; "2030'da isterlerse..." - Magazin haberleri

        Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı; "2030'da isterlerse..."

        Türkiye'de oyunculuğu bırakıp yaklaşık yedi yıldır ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:57
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          Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, daha sonra ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşmişti.

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          Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu bulunan Tolga Karel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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          "HER BİRİNE BİR BİTCOİN BIRAKACAĞIM"

          Tolga Karel, yayımladığı mesajda; "Çocuklarımın her birine bir bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar, arkamdan dualarını eksik etmezler. 2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" açıklamasında buludu.

        • 4

          HAYALLERİ VARDI AMA İFLAS ETTİ

          Sağlık turizm firması ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Tolga Karel, Chicago şehir merkezinde ofis olarak bir yer tutmuş fakat üç ay sonra kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı.

        • 5

          Kayınvalidesinin evine taşınan Karel, daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.

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