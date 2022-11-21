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Tolga Güleryüz kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Tiyatrocu Tolga Güleryüz kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu ve neden öldü?

Trafik kazasında hayatını kaybeden Tiyatrocu Tolga Güleryüz kimdir?

Tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz, Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tır ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın vefat ettiği kazanın ardından ünlü tiyatrocu Tolga Güleryüz'ün hayatı gündeme geldi. İşte, Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz'ün hayatı...

Giriş: 21.11.2022 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, TIR ile çarpıştı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı. Ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz'ün hayatı gündeme geldi. İşte, "Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu?" sorularının cevabı...

  • TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ!

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

     

    Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun´a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüs, TIR´a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

  • TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

    5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.

  • TOLGA GÜLERYÜZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

    Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

    Baş Belası / Işık Tasarımı

    SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

    Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

    Kırkından Sonra / Yapımcı

    Ters Köşe / Yapımcı

    Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

    Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

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