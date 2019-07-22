Tolga, konuşmasının başında mücadeleyi değerlendirirken, "İyi bir maçtı, buna benzer bir maçımız daha var. Böyle maçları oynaya oynaya istenilen performansa çıkacağız. Hocamız bizi taktik olarak ve ya koşu olarak eğitiyor." dedi.

Tolga, konuşmasının devamında Ersun Yanal'ın kendisine güvendiğini aktarırken, "Her şey iyi gidiyor, iyii çalışıyoruz. Ben zor bir dönemden çıktım, geçti gitti ama şu an iyiyim. Hocam da bana güveniyor sağolsun. Üstüne koya koya daha iyi olacağım inşallah."dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu, konuşmasının sonunda iyi maç çıkardıklarını dile getirirken, "Oynadığımız takım Bundesliga'da oynayan takım ve orada hızlı oynanıyor. İyi bir maç çıkardık bu tempo içinde. Üstüne daha da koyarak iyi bir performans koyacağız inşallah." dedi.