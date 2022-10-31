Vize tepkisi: Galiba gülelim istemiyorlar!

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Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti.

“ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”

Çevik, gönderisinde "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer verdi.