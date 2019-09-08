Başarılı komedyen Tolga Çevik, önceki gün oğlu Tan Çevik ve yakın arkadaşı Fırat Parlak ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre televizyonlarda ki programına ara veren Tolga Çevik, sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Programı ile turneye çıkacak olan Tolga Çevik, yakın arkadaşı olmasının yanı sıra aynı zamanda ekip arkadaşı olan Fırat Parlak ile bir restoranda bir araya geldi. Uzun süre toplantı yapan iki yakın arkadaş, çıkacakları turne programı öncesi bolca fikir alışverişi yaptı.

Neşeli ve eğlenceli halleri ile dikkat çeken Çevik, aracını alacağı sırada valelerle de ayaküstü eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.