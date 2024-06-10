Tolga Çevik, en beğendiği komedyeni açıkladı
Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği kişinin Giray Altınok olduğunu söyledi. Altınok, Çevik'in kendisi hakkında sarf ettiği övgü dolu sözlere kayıtsız kalmadı; "Gurur, somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması ne mutlu bana" ifadelerini kullandı
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Komedyen Tolga Çevik, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki Çevik'e yeni komedyenlerden kimi beğendiği soruldu.
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Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.
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"GİRAY'I ÇOK SEVİYORUM"
Giray Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Tolga Çevik; "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.
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"NE MUTLU BANA"
Tolga Çevik'in kendisi için yaptığı açıklamalara kayıtsız kalmayan Giray Altınok da sosyal medya hesabından; "Gurur, somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması ne mutlu bana" diyerek Çevik'e teşekkür etti.
Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram