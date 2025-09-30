TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi. Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız." şeklinde konuştu.

TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

81 İL İÇİN 500 BİN YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR

Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor. 6 Eylül’de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek.

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.