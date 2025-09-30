TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başlıyor! 2025 TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonrası kura çekimi yapılacak. TOKİ başvuruları e devlet ekranından alınacak. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, TOKİ sosyal konut başvuruları ile ilgili detaylar
- 1
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi detayları merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyenler TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Dar gelirli ailenin umudu olan TOKİ yeni sosyal konut projesi tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak. İşte, 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut ile ilgili son açıklamalar
- 2
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi. Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız." şeklinde konuştu.
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.
81 İL İÇİN 500 BİN YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR
Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor. 6 Eylül’de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.
Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek.
Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.
- 3
İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK
TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.
Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.
-
- 4
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLLERDE OLACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Sosyal konut projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.
- 5
TOKİ SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915,
Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318;
Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."