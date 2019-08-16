Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ),Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin, "Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliği'ne fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır. Haberlerde yayımlanan alanla satışa sunulan alanların farklı yerler oldukları uydu görüntüsü ile açıkça görülmektedir." açıklaması yapıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yanıltıcı haberler yer aldığı belirtildi.

Haberlerde, TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çukurambar semtinde "29101 ada 27 parsel" ile "29102 ada 6 parsel"de satışa sunulan 2 taşınmazın Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ'ye bedeli mukabilinde devredildiği bildirildi.

Haberde bahse konu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliği'ne fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır. Haberlerde yayımlanan alanla satışa sunulan alanların farklı yerler oldukları uydu görüntüsü ile açıkça görülmektedir. Bu taşınmazlara ait imar planlarında yapılanma koşulları emsal 1,80, yapı yüksekliği 165 metre iken, yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği çevre yapılanma kararlarından da aşağıya çekilerek yeniden plan yapılmış ve 10 Kasım 2018 tarihinde onaylanan planlar ile yapı yoğunluğu emsal 1,50, yapı yüksekliği zemin+11 kat olarak belirlenmiştir. Ayrıca TOKİ, Anayasa, Medeni Kanun ve tabi olduğu kanunlar ile mülkiyet hakkını verilen görevleri ifa çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu taşınmazların resmi ilanları TOKİ tarafından yayımlanmış, basın yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza satış bilgisi verilmiştir."

Söz konusu haberlerin TOKİ'nin kamuoyundaki algısını zedelemeye yönelik olduğu da ifade edilen açıklamada, TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşlarıyla ilgili yasal sürecin gerek görüldüğünde başlatılacağı, kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.