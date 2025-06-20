Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekilişi sonucu asil ve yedek isim listesi!

        TOKİ kura sonuçları sorgulama 2025: TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri 19 Haziran'da çekilen kura ile hak sahiplerini buldu. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından sorgulanabilecek. Peki, TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 19 Haziran 2025 TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın fiyatlarında yatay seyir
        Altın fiyatlarında yatay seyir
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Habertürk Anasayfa