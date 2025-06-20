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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 21 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta bir çifte zam daha geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı ne kadar oldu?

        İsrail ile İran arasındaki çatışmalar Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine bir zam daha geldi. 19 Haziran'da gelen zam sonrası bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:18
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        • 1

          Petrol fiyatları, İran-İsrail çatışmasının arzı kesintiye uğratabileceği endişesiyle yükselmeye devam ediyor. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. 19 Haziran Perşembe günü benzin ve motorine zam gelmişti. Zam sonrası bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı. Bugün araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin ve motorine bir zam daha geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…

        • 2

          BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA

          İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

          21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.

          19 Haziran'da gelen zammın ardından bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı.

        • 3

          LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İŞTE YENİ ZAM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

          LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

          LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

          LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        • 8

          Bursa

          Benzin litre fiyatı: 52.30 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.53 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 9

          Hakkari (En yüksek fiyat olan il)

          Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

          Motorin litre fiyatı: 57.08 TL

          LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        • 10

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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