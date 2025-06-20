Petrol fiyatları, İran-İsrail çatışmasının arzı kesintiye uğratabileceği endişesiyle yükselmeye devam ediyor. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. 19 Haziran Perşembe günü benzin ve motorine zam gelmişti. Zam sonrası bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı. Bugün araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin ve motorine bir zam daha geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…