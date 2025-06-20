Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 21 Haziran 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için yazdan sonrasını işaret etmesi ile altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 294 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 21 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
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Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin azalabileceğine işaret etmesiyle üç haftadır ilk kez haftalık düşüşe yöneldi. Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,5 düşerek 3.353 dolar civarında işlem gördü ve hafta genelinde yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Haziran 2025 Altın fiyatları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.294,9510
Satış: 4.295,8600
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.343,76
Satış: 3.344,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.872,7000
Satış: 7.022.8100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.330,7800
Satış: 27.845,8200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.904,00
Satış: 28.050,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.616,17
Satış: 13.959,23
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.317,71
Satış: 27.833,08
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.365,78
Satış: 29.081,57
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.343,80
Satış: 3.298,44
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.904,18
Satış: 4.105,03
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.539,00
Satış: 70.226,00
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