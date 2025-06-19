EN ÇOK TESLİMAT 22 BİN 239 İLE HATAY'DA

Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek.

Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.