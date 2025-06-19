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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 19 HAZİRAN 2025: TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama

        TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

        6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri bugün çekilen kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden takip ediliyor. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından ilan edilecek. Peki, TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 19 Haziran 2025 TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:40
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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