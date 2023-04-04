Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi, 4 Nisan Salı günü canlı yayın üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbul çekilişleri 16 Mart günü Tuzla ile başladı. Avrupa Yakası TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi 1 ila 19 Nisan günleri arasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları kazanan isim listesinde yer alanlar yüzde 10 peşinat ödeyerek 240 ay vadeyle evine sahip olacak. İşte, 4 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı...