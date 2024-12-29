TOKİ İstanbul'da 153 konut ve 71 iş yerini satışa çıkarıyor! Müzayede saat kaçta?
TOKİ, İstanbul'da toplam 153 konut ve 71 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Sadece bir gün sürecek müzayedeye, fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da dahil olunabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin öncelikle katılım teminatı ödemesi yapması gerekiyor. İşte, TOKİ İstanbul müzayedesi hakkında tüm detaylar…
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da toplam 153 konut ve 71 iş yerini müzayede yöntemiyle satışa sunacak. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden teminat bedeli talep edilecek. Ayrıca, isteyenler açık artırmaya çevrim içi katılım sağlayarak teklif verebilecek. İşte, TOKİ’nin İstanbul’daki konut ve iş yeri satışıyla ilgili tüm detaylar...
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TOKİ 153 KONUT 71 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ NE ZAMAN?
Müzayede 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak.
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TOKİ MÜZAYEDESİ NEREDE OLACAK?
Müzayede adresi şöyle; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul.
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ÖDEME PLANI NEDİR?
Katılımcılar istedikleri taşınmazı yüzde 25 peşin, kalanını ise 60 ay vade ile alabilir.