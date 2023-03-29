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TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekimi yapıldı mı, kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TOKİ canlı yayın izleme ekranı

TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekim tarihleri! İşte TOKİ canlı yayın ekranı

TOKİ kura takviminin paylaşılmasının ardından, TOKİ İstanbul; Çatalca, Silivri kura çekim tarihleri netlik kazanmış oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ İstanbul, Çatalca ilçesinde 540 konut, Silivri Selimpaşa projesi kapsamında ise toplamda 200 konut, kura sonuçlarının açıklanması ile hak kazananlar için isim listesi sorgulama süreci başlamış olacak. İşte TOKİ kura tarihleri ile TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

Giriş: 29.03.2023 - 21:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak adlandırılan TOKİ projesinde kura heyecanı sürüyor. Canlı yayında noter huzurunda açıklanan TOKİ kura sonuçları isim listesi, hak kazananlar tarafından sorgulanıyor. Bu kapsamda TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri-Selimpaşa projesi kura tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, "TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekimi yapıldı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • TOKİ İSTANBUL ÇATALCA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.

  • İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

    1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

     

  • TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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