Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor 2022? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Kampanya başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü TOKİ indirim kampanyasında. 2022 TOKİ indirim kampayasından faydalanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar “TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? “sorularına yanıt aradı. İşte, detaylar…

08.03.2022 - 14:07 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • TOKİ, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa imkan sağlıyor. Kuralara katılanlar arasından seçilen talihliler ev sahibi olmaya hak kazanıyor. TOKİ her yıl olduğu gibi bu yıl da indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına nasıl başvurulur?

  • 2022 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

    TOKİ tarafından her yıl düzenlenen indirim kampanyaları bu sene de yapılacak. Borcunu erkenden kapatarak tapusunu almak isteyen vatandaşlar için kampanyanın tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

  • BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 19 Nisan 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

  • TOKİ, arsa sahibi olmak isteyenlere de müjdeli haberi verdi. Borcunu peşin ödeyip konutunun tapusunu almak isteyen vatantaşlar için yüzde 22’lik bir indirim uygulanacak. Aynı durum arsa sahipleri için de geçerli olacak ve arsalar için de yüzde 10 indirim yapılacak.

  • TOKİ'nin indirim kampanyası ile ilgili açıklaması şu şekilde; “Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.