03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre RTÜK İstanbul Temsilciliği'nin mülkiyetinde bulunan ve 2016 yılında yıkılan eski binanın yerine yenisi yapılacak. Gayrettepe (Dikilitaş) Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nin güney paralelindeki Vefabey Sokak üzerinde bulunan ve üzerine yeni binanın yapılacağı arsa 511 metrekare büyüklüğünde.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2015 yılında "re'sen" onayladığı imar planı değişikliği ile söz konusu arazinin imar planı ticaret+konut alanından, "Resmi Kurum Alanı"na alınmıştı. TOKİ'nin ihale ilanına göre, RTÜK adına yapılacak yeni binanın ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre, iki bodrum, yedi normal kattan oluşacak yeni bina 500 günde tamamlanacak. Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak bina, yaklaşık 2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Bina ile birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.
Hazırlanan projeye göre binada iki merdiven ve iki asansör bulunacak
Binada toplantı salonu, üst kurul toplantı salonu, başkanın odası, uzman odaları, temsilci odası, radyo kayıt odası, arşiv, bilgi-işlem, idari birimler, yemekhane(çatı katında),bay-bayan mescitler, sekreterlik, çay ocağı, otopark gibi birimler yer alacak.
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