08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ kura çekişlerinde asil ve yedek hak sahibi olmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğini merak ediyor. İşte TOKİ çıkmayanlara para iadesinin ne zaman yapılacağı ve hangi bankalar yoluyla transfer edileceği haberimizde..
TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ Kurasında, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren iki iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sahipleri, TOKİ'nin TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.
DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Bursa Nilüfer: 9 Ağustos
Kocaeli Gebze: 8 Ağustos
Erzurum Aziziye 30 Temmuz
Isparta Merkez: 8 Temmuz
Antalya Manavgat: 10 Temmuz
İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz
İzmir Aliağa: 18 Temmuz
Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz
Bartın Merkez: 5 Ağustos
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