TOKİ kura çekişlerinde asil ve yedek hak sahibi olmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğini merak ediyor. İşte TOKİ çıkmayanlara para iadesinin ne zaman yapılacağı ve hangi bankalar yoluyla transfer edileceği haberimizde..

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Kurasında, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren iki iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos