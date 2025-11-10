Habertürk
        TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu? TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Dar gelirli ailelerin umudu olan TOKİ sosyal konut projesine başvurmadan önce bankaya 5000 lira (5 bin TL) yatırılması gerekiyor. Ödenen başvuru bedelinin iade edilip edilmeyeceği sorusunun yanıtı, TOKİ sözleşme ve iade mevzuatlarında açıkça belirtildi. Peki TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu? TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır?

        Giriş: 10.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:12
        • 1

          TOKİ başvuru parasının geri verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurusu e devlet ekranı üzerinden başladı. Peki TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu, yatırılan para geri nasıl alınır?

        • 2

          TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

          Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.

          İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

          İADE EDİLEN ÖDEMEDE KESİNTİ OLUR MU?

          TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.

        • 3

          Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:

          1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

          2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

          3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)

          4- Emekli Vatandaşlaraa: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

          5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

          6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)

          7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

