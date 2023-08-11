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        Haberler İş-Yaşam TOKİ Başkanı Ömer Bulut: "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz" - İş-Yaşam Haberleri

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut: "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, deprem konutlarının hak sahiplerine ne zaman teslim edileceği konusunda, "Net rakam vermek zor ancak Kasım'da konutları teslim etmeye başlarız. Kasım ayında 40-50 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş oluruz" dedi. Bulut, inşaat sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısıyla ilgili ise, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da inşaat sektöründe kalifiye eleman bulma sorunu var. Tünel kalıpçı, demirci, sıvacı bulunamıyor" diye konuştu

        Bülent Aydemir
        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 11.08.2023 - 12:20
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        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
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        Kahramanmaraş-Hatay depreminden etkilenen vatandaşlarımız için başlatılan konut seferberliğinde inşaatlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen büyük bir hızla ilerliyor.

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TOKİ Başkanlığı görevine yeniden atanan Ömer Bulut’u aradığımda şantiyeleri dolaşıyordu. TOKİ Başkanı Bulut’a, inşaatlardaki son durumu, depremzede vatandaşlarımıza ilk konutların ne zaman teslim edileceğini sordum.

        TOKİ Başkanı Bulut, kavurucu sıcaklarda inşaatların büyük bir hız ve özveri ile sürdüğünü anlatırken, “Çok hızlı ilerlemiş olan inşaatlarımız var. Şantiyenin tamamını bitirmektense bir alana motive olarak, inşaatın bir kısmına odaklanıp konutları bir an önce vatandaşlarımıza teslim edelim istiyoruz” dedi.

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        Konutların hak sahiplerine ne zaman teslim edileceği konusunda Bulut, “Net rakam vermek zor ancak Kasım’da konutları teslim etmeye başlarız. Kasım ayında 40-50 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş oluruz” dedi.

        MODELİ DEĞİŞTİRDİ

        Depreme dayanıklı konut inşaatında modelin değiştirildiğini, yerinde dönüşüme ağırlık verildiğini belirten Başkan Bulut, “Süreçle ilgili vatandaşımızla uzlaşma girişimleri devam ediyor. O şehrin ihtiyacının yüzde 30-40’ını rezerv konut alanlarında, dışarıda yapmaya kalkarsanız, hacimsel olarak şehri büyütürsünüz. Bu da şehri geniş alana yayar. Yıkılan konutların yerine parsel parsel yapılması tercih edildi” dedi.

        Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında deprem bölgesindeki illerde; kendi konutunu inşa edecek vatandaşlara, konut için 500 bin TL, işyeri için 250 bin TL hibe veriliyor. Bunun yanı sıra, konutlar için 500-800 bin TL, işyerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi sağlanıyor.

        Bu kapsamdaki başvuru sayısının 200 bini geçtiğini hatırlatan Bulut, “Vatandaş kendi evini ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp inşa edecek. Bu şekilde şehirler de aşırı derecede büyümemiş oluyor. Böylelikle altyapı yatırımları yanında arazi kullanımında da israfa yol açılmıyor. Yerinde dönüşümün önümüzdeki süreçte de teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

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        Yerinde dönüşümde imar planlarının tamamlandığını vurgulayan Bulut, Bakanlığın start vermesiyle; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman’da inşaatların başlayacağını söyledi.

        KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

        TOKİ Başkanı Bulut’a, inşaat sektöründeki kalifiye eleman ve işçi sıkıntısının deprem konutlarını etkileyip etkilemediğini sordum. Müteahhit firmalar, bir süredir inşaatlarda çalıştırılacak nitelikli personel; kamyon şoförü, iş makinesi operatörü, vinç operatörü, kaynak ustası, boru ustası, fayansçı, sıvacı bulamamaktan şikayet ediyordu.

        Başkan Bulut, bu konuda yaşanan sıkıntının kendilerini de etkilediğini belirtirken, şunları söyledi:

        “Sadece Türkiye’de değil, dünyada da inşaat sektöründe kalifiye eleman bulma sorunu var. Tünel kalıpçı, demirci, sıvacı bulunamıyor. Avrupa’da, Rusya’da, Ortadoğu ülkelerinde de sıkıntı çekiliyor.

        Ayrıca diğer ülkeler yetişmiş kalifiye elemanları transfer etmeye başladı. Bu elemanların yetiştirilmesi için farklı bir bakış açısı ortaya konulmalı.”

        TOKİ ÖZEL İŞ PROGRAMI UYGULUYOR

        Kalifiye teknik eleman sıkıntısını aşmak için farklı iş programı yaptıklarını vurgulayan Bulut, “Çok vahim noktada değiliz ancak bu sorun, daha fazla iş yapmamızı engelliyor. Şantiyelerde kalifiye eleman sıkıntısı çeksek de daha önceki şantiyelerdeki tecrübelerimizi buraya aktarıyoruz. Kimin, ne iş yaptığını biliyoruz, bu kapsamda ekipler kuruyoruz. Şantiyeler arasında geçiş sağlıyoruz. Puantaj tuttuğumuz için elemanları tanıyoruz; yeteneklerini biliyoruz” dedi.

        Yaşanan bu durum, kalifiye inşaat elemanı ücretlerini ve yevmiyelerini de çok yükseltmiş durumda…

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