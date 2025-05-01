Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satıyor: TOKİ 43 ilde 383 arsa satışı ne zaman, hangi tarihte, ödeme planı nedir, katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 43 ilde 383 arsa satıyor: TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 43 ilde toplam 383 adet arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek olan açık artırma, İstanbul ve Ankara'daki salonlarda düzenlenecek; dileyen katılımcılar ise çevrim içi olarak teklif verebilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri arsa tutarına göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekecek. İşte, TOKİ'nin 43 ilde gerçekleştireceği arsa satışıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde yer alan toplam 383 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme seçeneğiyle sunulan arsalar için, müzayedeye katılmak isteyenlerin belirlenen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Peki, satışa sunulan TOKİ arsaları hangi illerde yer alıyor, açık artırma ne zaman yapılacak? İşte, 43 ilde gerçekleşecek arsa satışına dair merak edilen tüm bilgiler...

        • 2

          TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?

          İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.

        • 4

          TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.

        • 5

          TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

          Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;

          Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

          Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

          Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

          Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

          MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

          Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Habertürk Anasayfa