TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırma ile yapılacak satış iki gün sürecek ve alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ödeme seçeneği ile aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu illerdeki arsalara sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detaylar...