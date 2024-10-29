Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ arsa satışı: TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı ne zaman, hangi illerde satış yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ arsa satışı başlıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

        TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. 35 ilde 297 arsa; yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcısını bulacak. Açık artırma ile İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırma ile yapılacak satış iki gün sürecek ve alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ödeme seçeneği ile aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu illerdeki arsalara sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

          TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        • 3

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

        • 4

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

        • 5

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Habertürk Anasayfa