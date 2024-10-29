TOKİ arsa satışı başlıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?
TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. 35 ilde 297 arsa; yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcısını bulacak. Açık artırma ile İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detaylar...
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TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırma ile yapılacak satış iki gün sürecek ve alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ödeme seçeneği ile aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu illerdeki arsalara sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, detaylar...
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TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.
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TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.
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TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.
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TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.
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