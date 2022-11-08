TOKİ arsa kura çekimi ne zaman?

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.