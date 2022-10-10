Toplam 1 milyon arsa müjdesi!

TOKİ ARSA İSTANBUL'DA NEREDE VAR?

TOKİ arsa İstanbul projeleri araştırılıyor. TOKİ 1 milyon arsa kampanyası başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İşte İstanbul'da bulunan arsalar...

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TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacağı duyuruldu. T.C. Kimlik numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI