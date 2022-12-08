5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.