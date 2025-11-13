TOKİ konut başvuruları devam ediyor! 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı, şartları, ücreti ve ödeme planı
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen projenin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu noktada TOKİ başvuru şartları, ücreti, 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrıldı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl? İşte, 2025 TOKİ başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. 2025 TOKİ başvuru ekranı erişime açıldı. e-Devlet sisteminde yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvuruların ilk 5 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda bugün kimlik numarasının son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler ise bu noktada ‘’TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?’’ sorularını gündeme taşıdı. TOKİ başvuru şartları, ücreti, 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte projenin detayları…
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR! BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği “Yüzyılın Konut Projesi” için düğmeye basıldı.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
Başvuru bedeli 5000 TL olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İsteyenler Ziraat Bankası ,Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. 500 bin sosyal konut projesi seçilecek, onayla butonuna tıklanacak. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek.
İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra 5 bin TL başvuru ücreti bu hesaba EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak.
Belirlenen süre içinde hesaba para yatırılmazsa başvuru iptal edilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu e-Devlet’te yer alan TOKİ sekmesindeki “Başvuru Listesi” ekranından takip edebilecek.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE E-DEVLET TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak.
TC kimlik numarasının son rakamı;
‘’0’’ olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde
‘’2’’ olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde
‘’4’’ olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde
‘’6’’ olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde
‘’8’’ olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.
Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: KİMLER SOSYAL KONUT SAHİBİ OLABİLİR?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların;
-18 yaşını doldurmuş olması
-En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması
-Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması,
-Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması
-Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının İstanbul için en fazla net 145.000 TL olması, diğer iller için ise 127.000 TL olması
-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek.
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.
-Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan azolmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması
-Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
-3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
-1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacakl.)
-Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
Engelliler
%5 Kontenjan
Şehit Yakınları & Gazileri
%5 Kontenjan
Emekliler
%20 Kontenjan
3 ve Daha Fazla Çocuk Sahibi Aileler
%10 Kontenjan
18-30 Yaş Arası Gençler
%20 Kontenjan
Diğerleri
%40 Kontenjan
EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.
Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
-Anadolu’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
-65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
-80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
-İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
-65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
-80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Projenin inşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İlk kuralar ise 2025 Aralık ayında çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
500 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER BELLİ OLDU
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek. İstanbul'un ardından en fazla konut sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da yükselecek.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
İŞTE ÖRNEK DAİRELER
- 12
- 15