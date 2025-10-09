TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde deprem ve diğer afetlere karşı güvenli, aynı zamanda uygun fiyatlı konutlar inşa edilecek. Piyasa değerinin altında kira bedeliyle sunulacak bu evlerin hak sahipleri kura sistemiyle belirlenecek. Sözleşme süresi dolan konutlar bakım ve onarım yapıldıktan sonra yeniden ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. İşte, TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi hakkında merak edilenler…