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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 50 ilde 834 arsa müzayedesi tarihi, saati, ödeme seçenekleri, arsa muhammen bedeli ve arsaların nitelikleri

        TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor: İşte ödeme seçenekleri ve arsaların yer aldığı iller

        TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:02
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        • 1

          TOKİ 50 ilde 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayede ile alıcısını bulacak. İsteyenler müzayedeye çevrim içi de katılım gösterebilecek. Peki, arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, TOKİ 834 arsa satışına dair detaylar...

        • 2

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

        • 4

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;

          Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

          Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

          Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

        • 5
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