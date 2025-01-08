TOKİ 46 ilde 552 arsa satıyor! Arsalar hangi ilde?
TOKİ, Türkiye genelinde 46 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. Bu arsalar arasında konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanları bulunuyor. İki gün sürecek müzayede ile alıcılar bu alanlar için teklif verebilecek. Ayrıca, peşin ödeme tercih eden alıcılar için yüzde 15 indirim sağlanacak. İşte, TOKİ'nin 46 ilde gerçekleştirdiği 552 arsa satışının detayları...
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TOKİ, 46 ilde toplam 552 farklı arsayı satışa sunuyor. Toplam 7 milyon 374 bin 4 metrekare büyüklüğünde olan ve muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 lira olarak belirlenen arsalar için iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Müzayedeye katılacak alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme planlarıyla satın alabilecek. İşte, satışa sunulan arsalarla ilgili detaylar...
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TOKİ 46 İL 552 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İl dağılımı şöyle;
9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.
10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.
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TOKİ 46 İL 552 ARSA SATIŞI NEREDE?
Satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek aynı zamanda çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Adresler şöyle;
İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul.
Ankara Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi Çankaya/ Ankara.
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ÖDEME PLANI NEDİR?
Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Peşin tekliflerde yüzde 15 indirim uygulanacaktır.
Müzayede anında peşin teklif alındıktan sonra vadeli teklife dönülmeyecektir.