TOKİ, 44 ilde farklı niteliklere sahip toplam 552 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada konuttan ticarete, turizmden sanayiye, tarım ve hayvancılıktan sağlık ve eğitim alanlarına kadar geniş bir yelpazede arsa seçenekleri yatırımcılarla buluşturulacak. Yaklaşık 3 milyon 975 bin 685 metrekarelik toplam yüzölçümüne sahip arsalar için peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara yüzde 15 oranında indirim imkânı sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?