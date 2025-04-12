TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin 44 ilde hayata geçireceği 552 adet arsanın satış süreci için geri sayım başladı. Toplam 19 milyar 433 milyon 652 bin 50 lira muhammen bedelle satışa sunulacak olan arsalar, Ankara ve İstanbul'daki açık artırma salonlarında fiziki olarak, ayrıca çevrim içi platformlar üzerinden de tekliflere açık olacak. Alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunulurken, peşin ödemeyi tercih edenler yüzde 15 indirim fırsatından yararlanabilecek. Peki, TOKİ'nin satışa sunduğu 552 arsa için açık artırma hangi tarihlerde ve nerelerde düzenlenecek? İşte detaylar…
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TOKİ, 44 ilde farklı niteliklere sahip toplam 552 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada konuttan ticarete, turizmden sanayiye, tarım ve hayvancılıktan sağlık ve eğitim alanlarına kadar geniş bir yelpazede arsa seçenekleri yatırımcılarla buluşturulacak. Yaklaşık 3 milyon 975 bin 685 metrekarelik toplam yüzölçümüne sahip arsalar için peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara yüzde 15 oranında indirim imkânı sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?
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TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.
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ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.
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TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.