TOKİ, muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira olan, toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki 849 arsa satışına yarın başlıyor. 43 ilde yer alan arsalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcısını bulacak. Satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ 849 arsa satışı tarihleri nedir, arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı...