TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı bugün başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, 'www.emlakmuzayede.com.tr' web sitesi üzerinden de teklif verilebilecek. Muhammen bedeli 19 milyar 578 milyon 45 bin 579 lira olan arsa listesinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler de yer alıyor. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor?