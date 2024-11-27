TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı bugün başlıyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta?
TOKİ, konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 825 arsayı bugün yapılacak açık artırma ile satıyor. Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleşecek satışa, çevrim içi katılmak da mümkün olacak. İşte, TOKİ 825 arsa satışı hakkında tüm detaylar...
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TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı bugün başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, 'www.emlakmuzayede.com.tr' web sitesi üzerinden de teklif verilebilecek. Muhammen bedeli 19 milyar 578 milyon 45 bin 579 lira olan arsa listesinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler de yer alıyor. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor?
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TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;
27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla
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28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ
29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van
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TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.