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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 36 ilde 245 arsa satıyor: 36 ilde 245 arsa ne zaman satılacak, ödeme planı nasıl, arsalar nerede, çevrim içi teklif verilir mi?

        TOKİ 36 ilde 245 arsa satıyor: 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, arsa muhammen bedeli ve büyüklüğü kaç, ödeme seçenekleri neler?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 farklı ilde toplam 245 adet arsayı satışa sunuyor. Yaklaşık 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki arsaların toplam muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 TL olarak belirlendi. Söz konusu arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma düzenlenecek. Dileyen alıcılar,(http://www.emlakmuzayede.com.tr) internet adresi üzerinden de online teklif verebilecek. Satış kapsamında çeşitli ödeme kolaylıkları sağlanacak olup, peşin ödeme yapmak isteyenler için yüzde 15 oranında indirim imkânı sunulacak. İşte, TOKİ'nin 36 ilde gerçekleştireceği arsa satışıyla ilgili tarih, muhammen bedel detayları ve ödeme seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:26
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 36 ildeki toplam 245 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Alıcılara esnek ödeme seçeneklerinin sunulduğu açık artırmada, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vade imkânı sağlanacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ'nin 245 arsa satışı hangi illerde yapılacak ve satışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte, arsa satışına dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIYOR

          TOKİ, 36 ilde; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 245 arsayı satışa çıkarıyor.

        • 3

          TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          Açık artırmalar, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Fiziksel satışa katılamayanlar, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

          Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 4

          TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?

          Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek; arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

        • 5

          ARSALAR HANGİ İLDE?

          Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.

        • 6

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

          Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 41 adet taşınmaz (Lot 15) için toplam 50.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi zorunlu.

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