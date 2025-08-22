TOKİ 30 ilde 312 arsa satıyor: 312 arsa satışı ne zaman, ödeme planları belli mi?
TOKİ, 30 ilde olmak üzere 312 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçeneği ile ödeyebilecek. Müzayedeye katılamayacak vatandaşlar, açık artırmaya çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ 312 arsa satışı ne zaman, nerede? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar...
- 1
TOKİ 30 ilde 312 arsayı, açık artırma ile satıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmaya çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek ancak internet başvurusu, müzayeden bir iş günü önce sona erecek. Ek olarak, katılımcılar arsa fiyatına göre belirlenen katılım teminat tutarını da ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ 30 il 312 arsa satışı detayları...
- 2
TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
- 3
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,
Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.
-
- 4
ÖDEME PLANI NASIL?
1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.
2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.
- 5
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.