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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Token Finansal Teknolojiler, Odero markası ile Romanya Merkez Bankası'ndan ödeme kuruluşu lisansı aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Token Finansal Teknolojiler, Odero markası ile Romanya Merkez Bankası'ndan ödeme kuruluşu lisansı aldı

        Koç Topluluğu şirketlerinden Token Finansal Teknolojiler'in iştiraki olan Token Payment Services SRL (Odero România), POS üzerinden ve e-ticaret işlemlerinde ödeme kabulü kapsamında, Romanya Merkez Bankası'ndan lisans alan ilk ödeme kuruluşu oldu. Token Finansal Teknolojiler, dijital ödeme çözümleri alanında Türkiye'de Ödero markası ile edindiği tecrübeyi, Romanya'da aldığı bu lisans ile global bir markaya dönüştürerek yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:32
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        Token Finansal Teknolojiler, Romanya'da lisans aldı
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        Token Finansal Teknolojiler’in Romanya’daki iştiraki Token Payment Services SRL (Odero România), Romanya Merkez Bankası'ndan (NBR) ödeme kuruluşu lisansı aldı. Bu lisans kapsamında hem fiziksel POS cihazları hem de e-ticaret işlemlerinde ödeme kabulü yapma yetkisi kazanan Odero România, Romanya’da bu lisansı alan ilk ödeme kuruluşu oldu. Aldığı lisans ile Romanya’nın yanı sıra tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de hizmet sunma imkanına kavuşan Odero, pazarının ihtiyaçlarına uygun entegre ve yenilikçi ödeme çözümleri sunarak bölgedeki işletmelerin ödeme süreçlerini dönüştürmeyi ve ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlamayı planlıyor.

        Token Payment Services SRL, 2023 yılında Romanya pazarına Odero markası ile giriş yaparak POS cihazları ve online ödeme çözümleriyle işletmelere uçtan uca hizmet sunmaya başlamıştı. Odero România, tüm sektörlerdeki ve ölçeklerdeki işletmeler için tasarlanmış çözümleriyle e-ticaret ve fiziksel ödeme kanallarını entegre bir yapıda birleştiriyor. Bununla beraber yakın zamanda Romanya'da Beko markasıyla sunduğu iki yenilikçi ödeme cihazı için de sertifika alan şirket, ayrıca HoReCa ve perakende sektörlerine yönelik entegre POS özellikli yazar kasalar ve akaryakıt istasyonları için geliştirilmiş self servis ödeme yapma imkânı sağlayan yazar kasalarla hizmet veriyor.

        Token Payment Services SRL (Odero România) Genel Müdürü Burak Yıldıran, “Romanya Merkez Bankası'ndan aldığımız bu yetki, insan kaynağı ve teknik altyapı açısından zengin bir pazar olan Romanya’da bizlere yeni perspektifler açıyor. Yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun entegre ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ticaretin dijitalleşmesi ve finansal regülasyonunu destekleyerek, gelişmiş ödeme teknolojilerimizle katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

        Token Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erkan Duysal ise şunları söyledi: “Türkiye’de Ödero markasıyla sunduğumuz dijital ödeme çözümleri alanındaki deneyimimize olan güvenimizle uluslararası pazarda büyüme adımlarımızı hızlandırıyoruz. Romanya Merkez Bankası'ndan aldığımız bu lisans, Token Finansal Teknolojilerin Azerbaycan’dan sonra Avrupa’da da büyüme stratejisinin önemli bir kilometre taşıdır. Bu lisans ile yalnızca Romanya’da değil, Avrupa Birliği genelinde de ödeme hizmetleri sunma fırsatı yakalıyoruz. Global bir ödeme oyuncusu olma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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