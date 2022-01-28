Tokayev, iktidar partisi başkanlığına yeniden seçildi

Kazakistan’daki Nur Otan iktidar partisi ülke içerisinde yaşanan olayların ardından 21. olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bugünkü toplantıda oy birliğiyle yeniden Nur Otan Partisi Başkanı seçildiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, çevrim içi yapılan parti toplantısında, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Nur Otan Partisinin halkın gerekli güvenoyunu aldığını, ancak hükümetin bundan yararlanmadığını belirterek, “Hükümet, sosyal ve ekonomik durumun ciddi bir şekilde kötüleşmesine izin verdi. Talimatlar, planlar, hedefler sıklıkla kağıt üzerinde kaldı” dedi. Nur Otan Partisinin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, “kozmetik yenilenme” değil partinin tüm çalışmalarının kökten yapılanması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkenin kapsamlı şekilde yenilenmesi kararı önerdiğini söyleyerek, “Nur Otan Partisi, ülkenin yenilenmesine aktif olarak katılmalı ve Kazakistan’ın ilerici dönüşümlerine ve yenilenmesine uygun bir şekilde hareket ederek yardımcı olmalı” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı olarak şeffaf ve dürüst siyasi rekabetin garantörü olarak hizmet edeceğini kaydeden Tokayev, anayasal görevinin tüm iktidar dallarının uyumlu çalışmasını ve devlet organlarının halka karşı sorumluluğunu sağlamak olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinin gelişmenin zor bir aşamasına geçtiğine işaret ederek, Nur Otan Partisine başkanlık yapma teklifini minnetle kabul ettiğini söyledi. Tokayev ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in tarihi liyakatine saygı duymaya, başarılarını ön plana çıkarmaya ve muhtemel yanlış hesaplamaları ülkesinin gelecekteki liderlerine bir uyarı olarak bırakmaya çağırdı.
Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1999 yılında kurduğu iktidar partisi Nur Otan’daki başkanlık görevini, 2019 Mart ayında cumhurbaşkanı görevinden istifa etmesinin ardından geçtiğimiz yılın Kasım ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devretmişti.
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