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Tokat zengin tarihiyle keşfedilmeyi bekliyor

Uygarlıkların merkezi Anadolu'da, zengin doğal kaynakları, jeostratejik konumu nedeni ile beyliklerin, devletlerin ve imparatorlukların yaşam ve fetih alanı Tokat, gerçekleştirdiği kültürel ve ekonomik projeleriyle dünyaya açılmayı hedefliyor

Giriş: 29.11.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Tarih boyunca 14 devlete ev sahipliği yapan ve 12 ilçeden oluşan Tokat, aynı zamanda geçmişten bugüne önemli bir ticaret ve kültür merkezi oldu. Çeşitli el sanatlarıyla da otantik güzellikler sunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehrin önemli turizm noktaları arasında yaylalarının ve ormanlarının yanı sıra yaklaşık 3.5 milyon yıldır gelişimi devam eden, ismini içinin bal renginde oluşundan alan Ballıca Mağarası, 2. Abdülhamid'in padişah oluşunun 25. yılında yaptırdığı Saat Kulesi, Arastalı Bedesten, Tokat Müzesi, Mahperi Hatun Kervansarayı, Taşhan, Yağıbasan Medresesi ve Deveciler Hanı yer alıyor.

  • Gastronomisiyle de öne çıkan Tokat mutfağının lezzetlerinde baş sırada çökelekli gözleme ve Tokat kebabı geliyor. Tokat'ta üretilen ve dünyaya da ihraç edilen ürünler arasında ise asma yaprağı, bez sucuk, pekmez, çemen, marmelatlar, çökelek peyniri ve Almus'tan çıkarılan somon balığı bulunuyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleriyle düzenleme ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 8 müzenin yanı sıra birçok yeni müze çalışması da devam eden şehir, gelişen ve geçmişten bu yana kimliğini koruyan yapısıyla yerli, yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

  • "900 YILLIK TÜRK İSLAM TARİHİNİ VE ESERLERİNİ BURADA ÇOK RAHATLIKLA GÖREBİLİYORSUNUZ"

    Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, "900 adımda 900 yıllık tarih" sloganıyla ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa çıkaran şehirde Osmanlı, Selçuklu, Danişmentliler Beyliği, İlhanlı Devleti, Kadı Burhaneddin Devleti ve Eretna Beyliği olmak üzere 7 Türk devletinin hüküm sürdüğünü söyledi. Tokat'ın tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, doğasıyla, örf ve adetleriyle eşsiz bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Hazreti Mevlana'nın 'Tokat'a gitmek gerek' dediği gibi, keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafyadır Tokat" dedi.

  • Eroğlu, "900 adımda 900 yıllık tarih" sloganının hikayesini taşıyan Tarihi Sulusokak Kent Meydanı'na işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Burası çok özel bir yer. 900 yıllık Türk İslam tarihini ve eserlerini burada çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. 1090 yılında yapılan bir camiyle başlayan ve sonrasında 19. yüzyılın sonlarına kadar eserler bırakılan bir alandayız. Bu kadar yüzyıllara ait olan eserleri çok kısa mesafede adım atarak görebiliyorsunuz. Bu son derece değerli ve önemli. Burada hanlar, camiler, imarethaneler, sivil mimari örneği olan konaklar, bunun yanında birçok medrese var. Bu eserler arasından birkaç tanesi hariç, diğerleri restorasyonu tamamlanmış bir şekilde hem Türkiye'mizden hem de dünyamızdan bu şehri keşfetmeyi isteyen insanları bekliyor."

  • Sulusokak Kent Meydanı'nda yer alan her tarihi yapının bir fonksiyona da sahip olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Genelinde müzecilik mantığıyla yapılan fonksiyonel işlemler var. Bir bakıyorsunuz bir tanesinde İslam Tarih Bilim Müzesi var. Bir başkasında Şehir Müzesi, diğerinde bir Etnografya Müzesi'ni görüyorsunuz. Bir başka esere gittiğinizde Altyapı ve Temizlik Müzesi'yle karşılaşabiliyorsunuz. Bir Hamam Müzesi çalışmamız da şu anda var" diye konuştu.

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