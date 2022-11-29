"900 YILLIK TÜRK İSLAM TARİHİNİ VE ESERLERİNİ BURADA ÇOK RAHATLIKLA GÖREBİLİYORSUNUZ"
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, "900 adımda 900 yıllık tarih" sloganıyla ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa çıkaran şehirde Osmanlı, Selçuklu, Danişmentliler Beyliği, İlhanlı Devleti, Kadı Burhaneddin Devleti ve Eretna Beyliği olmak üzere 7 Türk devletinin hüküm sürdüğünü söyledi. Tokat'ın tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, doğasıyla, örf ve adetleriyle eşsiz bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Hazreti Mevlana'nın 'Tokat'a gitmek gerek' dediği gibi, keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafyadır Tokat" dedi.