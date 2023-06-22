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Tokat Valiliği'nden şebeke suyundan zehirlenme iddiasına yalanlama

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine dair iddialara ilişkin yapılan Valilik açıklamasında, "Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı, adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır" denildi

Giriş: 22.06.2023 - 03:16 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı
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AA

Tokat Valiliği, Niksar ilçesinde 600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Niksar'da şebeke suyundan kaynaklı 600 vatandaşın zehirlendiğine yönelik haberler yer alması üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Niksar Devlet Hastanesine 538 hastanın başvurduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 197'sinin bulantı ve ishal gibi şikayetleri olduğu kaydedildi.

Mevsimsel artış olduğu, il dışından bayram tatili dolayısıyla gelenler kaynaklı vaka sayılarının biraz arttığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı, adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır. Niksar Devlet Hastanesine başvuranlar incelendiğinde, il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Hastanede yatan vaka bulunmamaktadır. İlk yapılan tetkiklerde gaitada mikrop görülmemiştir. Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmesi ve şebeke sularından su numuneleri alınmış olup, su ve diğer konulardaki gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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