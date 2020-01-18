Tokat'ta tarihi Sulusokak mevkisinde 12'nci yüzyılda, Selçuklu döneminde Danişmentliler tarafından inşa edikten sonra, 1679 yılında Sultan 4'üncü Mehmed tarafından restore edilen Tokat Ulu Cami, doğu ve batı yönünde bulunan iki kapısı ve son cemaat yeri ile bu yönde Anadolu'nun tek camisi olarak biliniyor.